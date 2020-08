Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Federal Reserve belastet den Markt am Donnerstag. Die Fed zeigte sich mit Blick auf die Wirtschaftslange in den USA nicht sehr optimistisch, außerdem wollen die Währungshüter erst "irgendwann" über den künftigen Zinspfad entscheiden. "Investoren sind es nicht gewohnt, auch nur vorübergehend die Unterstützung der Geldpolitik zu verlieren", kommentierte Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp. Auch der Konfrontationskurs von US-Präsident Donald Trump mit China und dem Iran ist nicht dazu angetan, die Börsen zu beruhigen.

"Die Märkte reagieren verschnupft auf die US-Notenbank", sagt ein Analyst. Das Fed-Protokoll, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde, hat die Hoffnungen bezüglich einer Konjunkturerholung gedämpft. Die Fed sieht nun vor allem die US-Regierung bei neuen Hilfsprogrammen in der Pflicht, diese kann sich aber bereits seit ein paar Woche nicht auf neue Maßnahmen einigen.

Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda verwies auf Nachwirkungen Fed-Sitzungsprotokolls das bereits am Vorabend die Stimmung etwas gedrückt hatte. Die Erholung der US-Wirtschaft hänge am Verlauf der Pandemie ab. Konjunkturseitig enttäuschten heute die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die entgegen der Erwartungen stiegen.

Die wichtigsten asiatischen Märkte gaben am Donnerstag nach.

In Tokio fiel der Nikkei bis zur Schlussglocke um 1,00 Prozent auf 22.880,62 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,3 Prozent tiefer bei 3.363,90 Punkten. In Hongkong ging der Hang Seng mit einem Verlust von 1,54 Prozent bei 24.791,39 Einheiten in den Feierabend.

Das Protokoll der US-Notenbank belastete am Mittwochabend bereits die US-Börsen und sorgte am Donnerstag dann auch in Asien für Abschläge auf breiter Front. Die Währungshüter zeigten sich in dem Protokoll nur gedämpt optimistisch für eine wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr. Weitere staatliche Stütztungsmaßnahmen seien aus ihrer Sicht unbedingt erforderlich.

