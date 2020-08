Charlie Munger: Diese Aktien sind im Depot des Berkshire-Vize

• Charlie Munger bekannt für kleines Depot• Keine Neuanschaffung • Weniger Wells Fargo, mehr Bank of America

Das Portfolio des Berkshire Hathaway -Vize-Chairman Charlie Munger ist recht überschaubar. Lediglich in vier verschiedenen Unternehmen ist der inzwischen 96-Jährige investiert. Auch die Menge der Anteile hat Munger nicht verändert. Was sich jedoch geändert hat, ist der Wert seines Portfolios.

So ist das Munger-Depot in Q2 aufgestellt

Die kleinste Position in Mungers Depot macht weiterhin der japanische Stahlhersteller POSCO aus. Wie bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres besitzt Munger 9.745 Aktien des Konzerns. Allerdings hat sich der Preis je Anteil geändert, so dass sich der Wert der Anteile nun auf 361.000 US-Dollar beläuft.

Auf Platz 3 unter den Favoriten des Berkshire-Vizes findet sich eine US-Großbank wieder. Wie sein "Chef" Warren Buffett scheint Munger vom US-amerikanischen Bankensektor viel zu halten. Die U.S. Bancorp ist mit 140.000 Anteilen, deren Wert sich auf 5,155 Millionen US-Dollar belaufen, im Portfolio Mungers vertreten.

Die Silbermedaille geht derweil an Wells Fargo: Mit 1.591.800 Aktien macht die Bank die zweitgrößte Position im Munger-Depot aus. Der Wert der Wells Fargo-Anteile beläuft sich dabei auf 40,75 Millionen US-Dollar.

Platz 1 bei Munger - und bei Buffett?

Ungeschlagen auf Platz 1 steht die Bank of America. 2.3000.000 Bank of America-Aktien nennt Charlie Munger sein Eigen. Der Wert dieser Investition beziffert sich damit auf 54,625 Millionen US-Dollar.

Gerade was die Bank of America betrifft, könnte hier der "Lehrer zum Schüler" geworden sein. Denn während der Vize-Chairman von Berkshire Hathaway in seinem privaten Depot an den Anteilen festgehalten hat, hat das Orakel von Omaha seine Position in BoA-Aktien noch weiter ausgebaut - und das erst Ende Juli.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kent Sievers / Shutterstock.com