Buffett setzt weiter auf Bank of America - Anteil noch weiter ausgebaut

• Buffett setzt weiter auf Banken• SEC-Formular offenbart Investition

Börsenguru Warren Buffett hat in der vergangenen Woche über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway erneut eine Investition getätigt. Wie bereits bei der letzten bekannt gewordenen Anlage handelt es sich dabei um das Aufstocken seiner Beteiligung an der Bank of America.

21,2 Millionen Bank of America-Aktien gekauft

Einer Mitteilung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC zufolge hat der 89-Jährige in der vergangenen Woche 21,2 Millionen Bank of America-Aktien dem Berkshire-Portfolio hinzugefügt. Im Durchschnitt habe ein Anteilsschein das Orakel von Omaha demnach 24,65 US-Dollar gekostet. Insgesamt kommt Buffett damit auf Ausgaben in Höhe von 522 Millionen US-Dollar. Der Anteil, welchen Berkshire Hathaway inzwischen an der Bank hält, beläuft sich dementsprechend auf 11,8 Prozent.

Buffett hat schon vorher zugeschlagen

Bereits kurz zuvor hatte der Berkshire-Chef 800 Millionen US-Dollar in die Aktien der Großbank gesteckt. Den Informationen von CNBC zufolge kauft er über sein Investmentvehikel seit dem 20. Juli immer wieder kleinere Pakete an Bank of America-Aktien. Dem Aktienkurs hatte die Neuigkeit am Freitag jedoch nicht so recht auf die Sprünge helfen wollen: Zum Handelsende gewann die BoA-Aktie an der NYSE moderate 0,16 Prozent auf 24,88 US-Dollar hinzu.

Ob Buffett seine abwartende Haltung, welche ihm einige Kritik in den stürmischen Börsenzeiten der Corona-Krise einbrachte, nun komplett aufgibt, ist noch nicht abzusehen.

