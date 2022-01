10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,54 Prozent auf 15.945,00 Punkte. Damit würde er wieder unter die zuletzt umkämpfte 16.000er Marke fallen.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

In Japan fiel der Nikkei letztendlich um 1,28 Prozent zurück auf 28.124,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derzeit 0,99 Prozent auf 3.520,10 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,44 Prozent im Minus notiert bei 24.322,67 Einheiten.

3. SAP-Aktie: SAP zieht Tempo im Cloudgeschäft an - Ergebnis aber unter Druck

Europas größer Softwarehersteller SAP geht mit hohen Wachstumsambitionen in das neue Jahr - die Gewinne aus dem Tagesgeschäft müssen aber erst einmal weiter zurückstehen. Zur Nachricht

4. WACKER CHEMIE übertrifft Erwartungen 2021 deutlich

Die WACKER CHEMIE AG hat die eigenen Erwartungen und die des Marktes im abgelaufenen Geschäftsjahr klar übertroffen. Zur Nachricht

5. DWS rechnet mit überraschend gutem Quartal - Dividende soll bei 2 Euro liegen - DWS-Aktie nachbörslich gefragt

Die Deutsche Bank-Fondstochter DWS rechnet wegen höherer Gebühreneinnahmen als erwartet mit einem überraschend guten Quartalsabschluss. Zur Nachricht

6. Citigroup setzt im Massengeschäft die Asien-Exit-Strategie fort

Die US-Großbank Citigroup setzt ihre Strategie fort und verkauft ihre Bankgeschäfte mit Verbrauchern in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam an die United Overseas Bank (UOB). Zur Nachricht

7. Wirecard-Insolvenzverwalter verklagt offenbar Ex-Chef Braun auf Schadenersatz

Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und weitere Ex-Manager nach Informationen der Süddeutschen Zeitung beim Landgericht München I auf Schadenersatz in Höhe von 140 Millionen Euro verklagt. Zur Nachricht

8. China Evergrande-Aktien klettern leicht nach gewonnenem Zahlungsaufschub

Die Aktien des angeschlagenen Wohungsbaukonzerns China Evergrande sind am Freitag kurz nach der Abwendung eines Zahlungsausfalls leicht gestiegen. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig bewegt nach Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben sich nach ihren Vortagesverlusten stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 84,61 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 9 Cent auf 82,03 Dollar nach.

10. Euro verzeichnet moderate Gewinne

Der Euro hat am Freitag etwas weiter zugelegt und damit an seine Vortagesgewinne angeknüpft. Zwischenzeitlich erreichte die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Mitte November. Am Morgen wurde Euro bei 1,1478 US-Dollar gehandelt.

