DAX vor schwachem Auftakt -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- WACKER CHEMIE übertrifft Erwartungen 2021 -- SAP zieht Tempo im Cloudgeschäft an - Ergebnis aber unter Druck -- Evergrande im Fokus

Der deutsche Leitindex wird am Freitag schwach erwartet. Der DAX verliert rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung 0,64 Prozent auf 15.929,00 Punkte. Damit würde er wieder unter die zuletzt umkämpfte 16.000er Marke fallen, welche er jüngst nicht mehr nachhaltig überwinden konnte. Der TecDAX dürfte ebenfalls in Rot starten. Die hohe Inflation bleibt das zentrale Thema an den Börsen. Anleger machen sich Sorgen um möglicherweise bald steigende Zinsen. So sprachen sich auch mehrere Fed-Mitglieder bereits am Donnerstag für eine zeitnahe Anhebung des Leitzinses aus, was eine noch schnellere Straffung der Geldpolitik immer wahrscheinlicher macht. "Wir erwarten nun, dass die Fed die Zinsen im März anheben wird. Dies wird dann die erste von vier prognostizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr", schrieb am Morgen die Credit Suisse. Daneben richten sich die Blicke auf die anlaufende Berichtssaison, welche am heutigen Freitag von dem US-Bankensektor eingeläutet wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften am Freitag in Deckung bleiben. Der EuroSTOXX 50 verbucht vorbörslich fallende Kurse. Die Märkte haben weiter mit der extrem hohen Inflation und damit verbundenen Zinsängsten zu kämpfen. Insbesondere in den USA äußerten sich Zentralbanker jüngst immer aggressiver zu den Gegenmaßnahmen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf eine Rede der EZB-Chefin Christine Lagarde am Nachmittag. Hinzu kommen am Abend weitere Reden von den Fed-Mitgliedern Patrick T. Harker und John Williams sowie erneute Preisdaten aus den USA. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag schwächer. Der Dow Jones hielt sich über weite Strecken des Handels in der Gewinnzone auf, rutschte im späten Verlauf aber auf rotes Terrain ab. Mit einem Abschlag von 0,48 Prozent verabschiedete sich der Leitindex bei 36.115,27 Punkten. Für den Techwerteindex NASDAQ Composite ging es ebenfalls abwärts, der Techwerteindex verlor satte 2,51 Prozent auf 14.806,81 Zähler. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gestiegen - Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Die Erzeugerpreise stiegen derweil weniger stark als erwartet: Die Preise legten gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,7 Prozent zu. Anleger richteten ihre Blicke zudem bereits auf die anlaufende Berichtssaison. Diese läutete Delta Air Lines am heutigen Donnerstag ein. Im Laufe der Woche stehen mit den Quartalsberichten von JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock außerdem die Zahlen mehrerer Schwergewichte aus dem Finanzsektor an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken