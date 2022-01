New Yorks Bürgermeister erhält Gehalt wie gewünscht in Bitcoin

• Bürgermeister will New York zur Bitcoin-freundlichen Stadt machen• New York zahlt Bürgermeister in Kryptowährungen aus• Weitere Politiker und Unternehmer outen sich als Fans von BTC

Gehalt in Krypto

Eric Adams, der neue Bürgermeister der wohl bekanntesten Stadt der Welt, erhält laut Meldung von "BTC-ECHO", wie er im November ankündigte, die ersten drei Monatsgehälter in Bitcoin. Diese werden ihm nun laut dem Bayrischen Rundfunk tatsächlich von der Stadt New York in Bitcoin ausbezahlt. Dies bestätigte er im Interview bei "CNBC" und äußerte nochmals wie bullish er gegenüber der Währung und Technologie dahinter sei. Aktuell hat Adams seinen ersten Gehaltscheck jedoch noch nicht erhalten.

Pläne für New York

Doch es gibt noch andere Pläne für New York, teilte Adams mit. Wie "Bitcoin-Kurier" berichtet, wurde von ihm bereits im letzten Jahr verlautet, dass die Metropole auch in Sachen Krypto die Finanzhauptstadt der Welt bleiben solle. Neben Institutionen wie der NASDAQ und der NYSE sollen nun gerade Tech-Startups und Firmen mit Bezug zu dezentralen Währungen angelockt werden. In seinem neuerlichen Interview bei CNBC stellte er nun auch die Idee in den Raum, die Vorteile und Anwendung der Blockchain in New Yorker Schulen unterrichten zu lassen, so "CryptoPotato", um der Zukunftstechnologie den Weg zu ebnen. Auch die Möglichkeit eines NYC-Coins nach dem Vorbild von Miami sei nicht ausgeschlossen.

Nicht der Einzige

Laut BTC-ECHO ist Adams nicht der einzige prominente Vertreter, der in Bitcoin bezahlt wird und sich positiv dazu äußert. Football-Superstar Tom Brady oder Ausnahme-Fußballer Lionel Messi erhalten ebenfalls einen Teil ihres Gehalts in Kryptowährungen. Außerdem äußerten sich, so "Kryptokoll", bereits Persönlichkeiten wie Apple-CEO Tim Cook oder der ehemalige Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Jay Clayton, sehr positiv zum Bitcoin.

