Krypto-Auszahlung: New Yorker Bürgermeister will sein Gehalt zunächst in Bitcoin erhalten

Am 3. November 2021 gewann Ex-Polizist Eric Adams die Wahl zum Bürgermeister von New York und machte einige seiner Ziele und Ansichten bereits via Twitter publik.

US-amerikanische Bürgermeister fordern Gehaltsauszahlungen in Bitcoin

Adams reagierte unter anderem auf den Beitrag seines Kollegen Francis Suarez, welcher aktuell das Amt des Bürgermeisters von Miami inne hat. In diesem Beitrag erklärte Suarez, dass er sich sein nächstes Gehalt zu 100 Prozent in Bitcoin auszahlen lassen wolle, um als erster US-amerikanischer Politiker, der seinen Lohn in Form einer Kryptowährung erhielt, in die Geschichte einzugehen. Diese Ankündigung nahm Adams zum Anlass, ebenfalls auf den Krypto-Zug aufzuspringen. Prompt setzte das New Yorker Stadtoberhaupt einen oben drauf, indem Adams erklärte, sich sogar seine ersten drei Gehälter in Bitcoin auszahlen lassen zu wollen.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait! - Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021

Dieses Ziel verfolgen Adams und Suarez

Wie Adams gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal CNBC erklärte, wolle er New York als Zentrum für Kryptowährungen etablieren - ein Ziel, das außer ihm auch Suarez verfolgt. Laut Wirtschaftsnachrichtenportal The Verge habe der Bürgermeister von Miami sogar aktuell die Nase vorn, wenn es um die Gunst von Kryptowährungsinvestoren geht. Miami unterstützt nämlich den ersten CityCoin auf dem Krypto-Markt - den sogenannten MiamiCoin. Dieser machte Miami zur ersten Stadt mit eigenem Krypto-Geld, das lokalen Projekten, wie beispielsweise der Infrastrukturentwicklung, zugute kommen soll.

Miami wurde außerdem als Standort für die Konferenz gewählt, auf der Nayib Bukele, Präsident des zentralamerikanische Staats El Salvador, bekanntgab, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen.

Werden Gehälter zukünftig in Bitcoin ausgezahlt?

Die Möglichkeit, Gehälter in Form von Kryptowährungen auszuzahlen, wird aktuell diskutiert. Auch die Forderungen der US-amerikanischen Bürgermeister konnten noch nicht bestätigt werden. Grund dafür ist unter anderem die Ausstattung der jeweiligen Stadtverwaltungen, sowie die Vorbereitungen dieser auf derartige Transaktionen. Weiterhin stehen Fragen bezüglich des Umgangs mit Steuern und schwankenden Bitcoin-Kursen offen, die geklärt werden müssen, bevor Adams oder Suarez ihre Löhne in Bitcoin erhalten können.

