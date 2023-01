10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX bewegt sich am Freitag vorbörslich in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,45 Prozent auf 25.938,07 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,1 Prozent höher bei 3.158,25 Punkten. In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 0,34 Prozent auf 20.980,64 Einheiten nach.

3. NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla senkt in China aufgrund von Verkaufsproblemen erneut seine Preise

Der US-Elektroautopionier Tesla hat im wichtigen Automarkt China aufgrund von Verkaufsproblemen seine Preise erneut gesenkt. Zur Nachricht

4. VW-Aktie: Absatz auf dem US-Markt ging 2022 um rund ein Fünftel zurück

Der hartnäckige Chipmangel und die Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie haben Volkswagen auf dem US-Markt 2022 zu schaffen gemacht. Zur Nachricht

5. Mercedes-Benz-Aktie nachbörslich im Plus: Mercedes-Benz investiert Milliarden in eigenes Schnellladenetz

Mit einer Milliardeninvestition in ein weltweites Schnellladenetz will Mercedes seinen Kunden den Umstieg vom Verbrennermotor zu einem Fahrzeug mit batterieelektrischen Antrieb schmackhafter machen. Zur Nachricht

6. Meta Platforms-Aktie: WhatsApp will regionale Blockaden umgehen

WhatsApp will für Internet-Nutzer in Ländern wie Iran trotz Sperren verfügbar bleiben. Zur Nachricht

7. Samsung-Aktie: Samsungs operativer Gewinn bricht in Q4 wegen schwächerer Chip-Nachfrage ein

Die schwächelnde Weltwirtschaft hat beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung deutlich Spuren hinterlassen. Zur Nachricht

8. Zunehmender Druck auf die Kryptobranche: Genesis hat wohl 30 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen

Der angeschlagene Kryptowährungsbroker und -verleiher Genesis hat einem Insider zufolge 30 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 79,30 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 74,25 Dollar.

10. Euro gibt weiter nach

Der Euro hat am Freitag an die deutlichen Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0519 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

