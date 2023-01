DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla senkt in China erneut seine Preise -- Genesis hat wohl 30 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen -- Mercedes-Benz, VW im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende fester erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone. Der TecDAX dürfte sich ebenfalls freundlich präsentieren.

Zum Ende der ersten Börsenwoche im neuen Jahr dürfte es am deutschen Aktienmarkt noch einmal aufwärts gehen. Dem in die Quere kommen könnten jedoch noch Konjunkturdaten aus den USA. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht in den USA das erste Börsen-Highlight des noch jungen Jahres an", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter robust zeigen, könnte dies die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen länger und insgesamt stärker anzuheben und sie länger auf diesem hohen Niveau zu belassen.

