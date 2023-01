Toyota will mit neuer Strategie Abstand zu Tesla verringern

• Toyota will im E-Automarkt aufholen• Neue Elektro-Strategie soll Anfang 2023 vorgestellt werden• Toyota-Präsident lehnt noch immer Festlegung auf eine Antriebsoption ab

Toyota hat schon sehr früh teilelektrische Hybridmotoren eingeführt und erhielt dafür viel Lob von Umweltschützern. Doch dann hat sich der japanische Autobauer lange auf diesem Erfolg ausgeruht und erst Ende 2021 die Komplettumstellung auf reine E-Autos angekündigt. Um nun zu Tesla und anderen Konkurrenten im boomenden E-Automarkt aufzuschließen, überarbeitet Toyota anscheinend inzwischen seine Elektrostrategie deutlich. Nach "Reuters"-Informationen soll die neue Strategie im Februar 2023 den wichtigsten Zulieferern vorgestellt werden.

Vorbild Tesla

Ziel der neuen Strategie soll es sein, die künftigen E-Autos von Toyota nach dem Vorbild von Tesla leistungsfähiger und günstiger produzierbar zu machen. Um dies zu erreichen, soll die Entwicklung von Elektro-Fahrsystemen und -Motoren sowie Batterie- und Heiz/Kühl-Systemen schneller vorangetrieben werden. Dies werde Auswirkungen auf aktuelle Entwicklungsprogramme haben.

Die Änderungen würden insbesondere die Nachfolger von Toyotas ersten beiden wichtigen E-Autos, die Modelle bZ4X und Lexus RZ, betreffen. Sie sollen dabei helfen, die Lücke zu Tesla zu schließen. Bei anderen EV-Entwicklungsprogrammen könnte es hingegen zu Verzögerungen kommen. So seien einige laufende Elektroauto -Projekte bereits auf Eis gelegt worden.

Es werde wohl sogar in Erwägung gezogen, die erst drei Jahre alte Architektur e-TNGA aufzugeben, berichtet Reuters. Demnach könnte e-TNGA, bei der es sich um die Modifikation einer Plattform für benzingetriebene Fahrzeuge handelt, durch eine neuentwickelte Plattform ersetzt werden, die speziell auf E-Autos ausgelegt ist. Hintergrund sei, dass bei der Produktion von E-Autos mittels e-TNGA bestimmte wichtige Innovationen nur begrenzt umgesetzt werden können. Darüber hinaus wurde e-TNGA darauf ausgelegt, dass jährlich etwa 3,5 Millionen E-Autos damit produziert werden sollen. Doch laut aktuellen Branchen-Prognosen ist diese Annahme nicht mehr korrekt, stattdessen wird inzwischen mit einem schnelleren Wachstum gerechnet.

Toyota-Präsident bleibt skeptisch

Doch so ganz überzeugt von dem eingeschlagenen Weg ist die Toyota-Führung wohl nicht. So erklärte Toyota-Präsident Akio Toyoda laut dem "Wall Street Journal" (WSJ), man solle sich nicht nur auf eine Antriebsoption festlegen, denn auch wenn der allgemeine Trend derzeit hin zu Elektroautos gehe, so stehe die richtige Antwort noch immer nicht fest. Seine Zweifel würden im Übrigen insgeheim von einer "schweigenden Mehrheit" in der Autobranche geteilt, behauptet er ohne jedoch ins Detail zu gehen. Dabei haben sich bereits zahlreiche Konkurrenten darauf festgelegt, künftig ausschließlich oder fast nur noch E-Autos zu produzieren. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Enkel des Firmengründers mehrfach skeptisch zu batterieelektrischen Fahrzeugen geäußert und dabei auf hohe Kosten und CO2-Emissionen bei der Strom-Erzeugung verwiesen.

