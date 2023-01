HENSOLDT-Aktie zieht an: HENSOLDT plant offenbar millionenschwere Geschäfte mit autoritären Golfstaaten

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 23,20 EUR

1,09% Charts

News

Analysen

Wie Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, liegen der Bundesregierung offenbar mehrere Rüstungsgeschäfte mit Golfstaaten zur Entscheidung vor. Dies gehe aus einer vertraulichen Präsentation der HENSOLDT AG aus dem September 2022 hervor, so das Magazin.

Demnach wolle HENSOLDT für das Artillerieortungssystem Cobra Bauteile an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern. Man gehe davon aus, dass das Wirtschaftsministerium zustimmen werde, habe HENSOLDT dem Spiegel zufolge im September geschrieben. Zu den weiteren Projekten gehörten Radargeräte für Kriegsschiffe, die an Saudi-Arabien geliefert werden sollten, in diesem Fall von den USA.

Auch seien in der Präsentation Lieferungen von Radargeräten an Kuwait und Ägypten zur Sprache gekommen. Für die Lieferung nach Kuwait mit einem Gesamtvolumen von 150 bis 200 Millionen Euro sei demnach kurz vor dem Regierungswechsel im November 2021 eine Voranfrage positiv beschieden worden, schreibt Der Spiegel. Dem Ausfuhr nach Ägypten sei laut Präsentation ebenfalls noch zu Zeiten der Großen Koalition zugestimmt worden. Nun stehe offenbar eine zweite Partie an. Mit einer Genehmigung rechne HENSOLDT Anfang des Jahres.

Ob die Ampelkoalition bereits über die Anfragen entschieden habe, sei nicht klar. HENSOLDT habe sich nicht zu den "genannten, teilweise laufenden Projekten und Genehmigungsverfahren äußern" wollen, auch das Bundeswirtschaftsministerium nicht, schreibt Der Spiegel. Für eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones News war bei HENSOLDT niemand erreichbar.

Die HENSOLDT-Aktie stiegt im XETRA-Handel zeitweise um 2,42 Prozent auf 23,30 Euro.

DJG/err/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Bildquellen: HENSOLDT