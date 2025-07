HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 97,85 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 97,85 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 98,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,55 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.805 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 72,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 93,60 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,78 EUR je Aktie.

