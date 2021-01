10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX bewegt sich am Freitag bereits vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost tiefer

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,63 Prozent auf 28.517,25 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,22 Prozent abwärts auf 3.558,23 Zähler. In Hongkong notierte der Hang Seng derweil 0,31 Prozent schwächer bei 28.407,92 Indexpunkten. (7.15 Uhr MEZ)

3. SAP-Aktie: SAP überrascht positiv mit Marge - moderate Ziele für 2021

SAP hat die im Oktober gekappten Ziele für 2020 erreicht und die Erwartungen gerade bei der vielbeachteten operativen Marge (auf Non-IFRS-Basis) übertroffen. Zur Nachricht

4. Biden schlägt neues 1,9 Billionen schweres Corona-Konjunkturpaket vor

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Zur Nachricht

5. General Electric verklagt Siemens Energy

Der US-Industriekonzern General Electric hat den deutschen Rivalen Siemens Energy wegen unfairer Wettbewerbspraktiken verklagt. Zur Nachricht

6. Powell: Noch langer Weg zu Vollbeschäftigung und höheren Zinsen

In den USA ist laut US-Notenbankchef Jerome Powell auch nach Ende der Corona-Krise noch lange nicht mit Vollbeschäftigung zu rechnen. Zur Nachricht

7. Apples Appstore entfernt Wimkin-Plattform wegen Aufrufen zur Gewalt

Apple hat die Social-Media-Plattform Wimkin aus seinem App-Store entfernt. Zur Nachricht

8. Sammelklage gegen Amazon - Vorwurf der Preisabsprache bei E-Books

Der Online-Einzelhändler Amazon.com sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert wegen möglicher Preisabsprachen bei elektronischen Büchern. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Nordsee-Öl kostete am Morgen 55,85 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 38 Cent auf 53,19 Dollar.

10. Euro sinkt leicht

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,2137 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

