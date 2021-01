Krise bei Flugbegleitergewerkschaft Ufo - Flohr zurückgetreten. Britische Wirtschaft schrumpft im November - Industrieproduktion sinkt. Corona-Krise treibt Westwing an. Corestate kauft AFS - Kurs nach angekündigter Kapitalerhöhung unter Druck. Deutsche Bank - Wirecard wollte immer wieder Kooperation mit uns ausloten. Powell: Noch langer Weg zu Vollbeschäftigung und höheren Zinsen. Apples Appstore entfernt Wimkin-Plattform wegen Aufrufen zur Gewalt.

Der deutsche Leitindex notiert vor dem Wochenende niedriger. Der DAX ging am Freitag 0,60 Prozent tiefer bei 13.904,30 Punkten in den Handel und verbleibt anschließend in der Verlustzone. Der TecDAX eröffnete unterdessen 030 Prozent leichter bei 3.282,04 Stellen und bewegt sich anschließend ebenfalls im Minus. Mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen US-amerikanischer Großbanken nimmt die Berichtssaison heute Fahrt auf. Besonders die Ausblicke der Finanzinstitute könnten am Markt Impulse geben. "Börsianer interessieren sich für die Frage, wie schnell die Unternehmen die Folgen der COVID-19-Pandemie hinter sich lassen können," so Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners laut Reuters.





An den europäischen Börsen üben sich Anleger in Zurückhaltung. Der EuroSTOXX 50 notierte zum Börsenstart am Freitag 0,22 Prozent im Minus bei 3.633,41 Indexzählern. Auch im weiteren Verlauf behält er sein negatives Vorzeichen. Berichte über ein weiteres US-Konjunkturpaket lassen Anleger hoffen. Am Nachmittag legen dann einige US-Großbanken ihre Geschäftszahlen vor und eröffnen damit die Bilanzsaison offiziell. Außerdem stehen Daten zum Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York auf der Agenda.





Nach neuen Rekordständen bröckelten die Gewinne an den US-Börsen wieder. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und legte anschließend weiter zu, ehe er an die Nulllinie zurückfiel. Zwischenzeitlich kletterte er noch auf ein neues Rekordhoch bei 31.223,78 Punkten, ging dann aber 0,22 Prozent schwächer bei 30.991,52 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite startete im Plus und erzielte zeitweise ein neues Hoch bei 13.220,16 Stellen. Zum Handelsende fiel er aber auch in die Verlustzone und stand noch 0,12 Prozent tiefer bei 13.112,64 Indexzählern. Positive Impulse kamen von einem Medienbericht: Der designierte US-Präsident Joe Biden plant diesem zufolge billionenschwere Corona-Hilfen. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Berater Bidens Mitgliedern des Kongresses mitgeteilt hätten, dass sich die Staatshilfen, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dämpfen sollen, auf rund zwei Billionen US-Dollar belaufen dürften. Außerdem standen US-Konjunkturdaten im Fokus: Die Importpreise waren im Dezember schneller gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zu. Derweil war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker gestiegen als erwartet.