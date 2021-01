Shop Apotheke stockt Wandelschuldverschreibung auf - Aktie unter Druck

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Online-Apotheke Shop Apotheke Europe will sich mehr Geld am Anleihemarkt besorgen als ursprünglich geplant. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, erhöht er den Gesamtnennbetrag der am Morgen angekündigten Wandelschuldverschreibung auf 225 von 200 Millionen Euro.