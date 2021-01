Shop Apotheke-Aktie gibt nach: Jefferies-Abstufung setzt Shop Apotheke unter Druck

Die Shop Apotheke Europe -Aktien büßten via XETRA als einer der größten MDAX -Verlierer rund 2,3 Prozent auf 161,80 Euro ein. Sie zollten damit auch dem Aufwärtstrend Tribut, der ihnen in den vergangenen zwei Monaten ein Plus von mehr als einem Drittel und Kurse nahe dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 168,60 Euro beschert hatte. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende Februar, die der gesamten Online-Branche einen Schub gegeben hat, hat sich der Wert der Aktie sogar fast vervierfacht.

Jefferies hob angesichts der Rally das Kursziel von 120 auf 175 Euro an, spricht nun aber nur noch eine Halteempfehlung aus. Denn auf dem aktuellen Niveau sei das Chance-Risiko-Potenzial der Aktie nicht mehr so gut, erklärte Analyst Alexander Thiel. 2021 bräuchte es ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um mehr als rund ein Viertel, um den Kurs weiter anzutreiben. Das sei gar nicht so einfach. Zudem habe der deutlich günstiger bewertete Schweizer Konkurrent Zur Rose seinen strategischen Wettbewerbsvorteil ausgebaut.

