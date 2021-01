Aphria-Aktie schießt hoch: Cannabis-Riese überzeugt mit Zahlen

Aktien in diesem Artikel Aphria 9,68 EUR

In dem Ende November zu Ende gegangenen zweiten Geschäftsquartal setzte das kanadische Unternehmen Aphria 160,5 Millionen CAD um und übertraf damit die Analystenerwartungen. Experten waren im Vorfeld von Umsätzen in Höhe von 153,6 Millionen CAD ausgegangen. Ein Jahr zuvor wurden 121 Millionen CAD umgesetzt.

Nachdem Aphria im Vergleichszeitraum des Vorjahres einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen hatte, lief es im aktuellen Berichtszeitraum beim EPS schlechter - hier stand ein Wert von minus 0,42 CAD zu Buche, nachdem Experten im Vorfeld davon ausgegangen waren, dass sich beim Ergebnis je Aktie keine Änderungen ergeben würden.

Aphria hatte zuletzt mit der geplanten Fusion mit Tilray Aufmerksamkeit erregt. Aphria bietet den Tilray-Aktionären laut Vereinbarung 9,68 US-Dollar je Aktie. Nach Abschluss der Transaktion sollen die bisherigen Aphria-Aktionäre 62 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten.

Die Aphria-Aktie legt im Handel an der NASDAQ zeitweise um 16,85 Prozent auf 11,69 US-Dollar zu - in Toronto sind derweil plus 13,23 Prozent bei 14,38 Kanadischen Dollar.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Yellowj / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com