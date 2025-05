Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 0,435 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,435 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,433 USD ab. Bei 0,440 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 278.182 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 2,145 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 393,103 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,414 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,851 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.

2027 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,052 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

