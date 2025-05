Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 0,449 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 0,449 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,450 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,442 USD. Zuletzt wechselten 624.566 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 2,145 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 79,054 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,414 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 7,879 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,87 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD einfahren.

