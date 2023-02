10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX tendiert am Montag vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich leichter

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 MEZ 0,88 Prozent tiefer bei 27.427,32 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,69 Prozent auf 3.283,30 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,51 Prozent auf 21.081,34 Stellen ab.

3. LEONI geht von hoher Belastung durch Finanzprobleme aus

Der hoch verschuldete Automobilzulieferer LEONI rechnet angesichts seiner nötigen Refinanzierung mit erheblichen Belastungen. Zur Nachricht

4. Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX?

Den angepeilten Milliardengewinn hat die Commerzbank 2022 ziemlich sicher erreicht - nun strebt das Institut zurück in die erste deutsche Börsenliga. Zur Nachricht

5. Bayer-Aktie: Nach Chefwechsel herrscht Uneinigkeit angesichts möglicher Aufspaltung

Die Fondsgesellschaft Union Investment sieht nach dem angekündigten Chefwechsel beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer die Frage von Abspaltungen differenziert. Zur Nachricht

6. TUI will Treibhausgase senken - Verbindliche Ziele

Der Reisekonzern TUI will seine Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase reduzieren. Zur Nachricht

7. BMW erreicht laut CFO 2022 absoluten Rekordgewinn

Der Automobilkonzern BMW hat das Jahr 2022 mit einem absoluten Gewinnrekord abgeschlossen, wie Finanzvorstand (CFO) Nicolas Peter dem Magazin "Focus Money" bestätigte. Zur Nachricht

8. Deutsche Bank-Chef: Weitere Zinserhöhungen aufgrund hoher Inflation unerlässlich

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Teuerungsrate für "absolut" notwendig. Zur Nachricht

9. Ölpreise verbuchen Abschläge

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,59 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 82 Cent auf 78,90 Dollar.

10. Euro fällt auf einmonatigen Tiefstand

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag wurde mit 1,0656 Dollar der tiefste Stand seit gut einem Monat markiert.

