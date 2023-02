Asiens Börsen mehrheitlich leichter -- LEONI sieht große Belastungen voraus -- Uneinigkeit über mögliche Aufspaltung bei Bayer -- CFO sieht BMW vor Rekordgewinn -- VW, Deutsche Bank, im Fokus

Die europäischen Börsen standen zum Wochenschluss unter Druck.

Der EURO STOXX 50 war mit einem moderaten Minus gestartet und fiel anschließend noch deutlich tiefer auf rotes Terrain. Letztlich beendete er den Freitagshandel mit einem Abschlag von 1,23 Prozent bei 4.197,94 Punkten.

"Die Stimmung an den Börsen droht zu kippen" zitierte Dow Jones Newswires Thomas Altmann von QC Partners. "Angesichts des robusten Arbeitsmarktes und der robusten Wirtschaft werden die Inflation und der Zinsen noch mehr als einmal steigen, und sie werden wohl länger hoch bleiben, als es vielen an der Börse lieb ist", so der Vermögensverwalter. Der Markt dürfte nach einer Woche mit einer Flut an Unternehmenszahlen nun erst einmal konsolidieren, hieß es von anderer Seite.

