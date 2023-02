PNE-Aktie profitiert: PNE kann eigenes Gewinnziel schlagen

2022 habe der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vorläufigen Zahlen zufolge bei 34 bis 36 Millionen Euro gelegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Cuxhaven mit. Zuletzt hatte der Vorstand lediglich 20 bis 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt, nachdem das Ergebnis im Vorjahr knapp 33 Millionen erreicht hatte. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Nachmittag gut an: Die PNE -Aktie legte via XETRA zeitweise 2,32 Prozent auf 17,64 Euro zu.

Das Unternehmen begründete das überraschend gute Abschneiden mit positiven Ergebnissen bei Dienstleistungen und Projektentwicklungen sowie guten Ergebnissen in der Stromerzeugung. Die kompletten Jahreszahlen und den testierten Geschäftsbericht will PNE am 29. März veröffentlichen./stw/he

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PNE AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNE AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNE AG

Bildquellen: PNE