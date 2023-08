10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich behauptet

Der DAX dürfte den Montagshandel kaum verändert aufnehmen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio notiert der Nikkei 0,58 Prozent fester bei 31.634,71 Punkten. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite mit minus 0,38 Prozent bei 3.120,18 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,38 Prozent auf 17.703,08 Einheiten (7:14 Uhr MESZ).

3. Musks Vorhaben zur Aufhebung der Blockade-Funktion bei X erntet Kritik

Elon Musk stößt mit den neuerlichen Plänen zur Abschaffung der Blockierfunktion bei seiner Online-Plattform X auf Kritik. Zur Nachricht

4. Vodafone-Aktie: Vodafone kann 90-Prozent-Marke bei Abdeckung mit Funkstandard 5G knacken

Nach den Wettbewerbern Deutsche Telekom und Telefónica (O2) hat nun auch Vodafone als dritter deutscher Netzbetreiber eine 5G-Abdeckung von mehr als 90 Prozent erreicht. Zur Nachricht

5. General Motors-Tochter Cruise: Weniger Robotaxis in San Francisco nach Unfall

Rückschlag für die Robotaxi-Firma Cruise in San Francisco: Nach einem Zusammenstoß mit einem Feuerwehrfahrzeug schränkt sie auf Behörden-Aufforderung die Zahl ihrer selbstfahrenden Autos ein. Zur Nachricht

6. Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall will bald Panzerwartung in der Ukraine beginnen

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. Zur Nachricht

7. Bayer-Partner Regeneron erhält US-Zulassung für höher dosierte Version von Eylea

Der Bayer-Partner Regeneron Pharmaceuticals hat in den USA die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Zur Nachricht

8. Volkswagen beginnt Produktion vom Elektrolimousine ID.7 in Emden

Im Volkswagen-Werk Emden startet am Montag die Produktion der neuen Elektrolimousine ID.7. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholt

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 81,76 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 85,26 Dollar anzog.

10. Euro Euro behauptet sich zum Wochenstart

Der Euro hat sich am Montag stabil präsentiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0881 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0867 (Donnerstag: 1,0900) Dollar festgesetzt.