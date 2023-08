Heute im Fokus

DAX startet unverändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Christian Baier wird neuer CFO von Covestro -- VW beginnt Produktion von E-Limousine ID.7 in Emden -- Regeneron, Rheinmetall im Fokus

aktualisiert 21.08.23 09:04 Uhr

Deutsche Erzeugerpreise im Juli stärker als erwartet gesunken - größter Rückgang seit Oktober 2009. People's Bank of China drückt Referenzzins für Bankkredite weniger stark als erwartet. Weniger GM-Robotaxis in San Francisco nach Unfall. Vodafone kann 90-Prozent-Marke bei Abdeckung mit Funkstandard 5G knacken. Lufthansa-Maschine mit Triebwerksproblem in Hamburg gelandet.

Marktentwicklung