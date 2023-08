Adyen-Aktie weiter auf Talfahrt: Jefferies und Morgan Stanley stufen Adyen herab

Downgrades

Die Talfahrt beim niederländischen Zahlungsabwickler Adyen geht weiter.

Adyen hatte vergangene Woche infolge eines Gewinneinbruchs rund 12 Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Mehrere Banken und Analysehäuser zogen daraufhin ihre Kaufempfehlung für die Titel zurück. Am Montag weiteten sie nach Herabstufungen von zwei weiteren US-Investmentbanken ihre Verluste aus und verloren gut fünf Prozent auf ein 3,5-Jahres-Tief von 827,70 Euro. Zuletzt geht es noch um 4,69 Prozent nach unten auf 831,10 Euro. Die Experten von Jefferies und Morgan Stanley hatten Adyen auf "Hold" nach zuvor "Buy" beziehungsweise "Equal-Weight" nach zuvor "Overweight" gesetzt. Grund seien die jüngsten Enttäuschungen bei den Zahlen in Verbindung mit einem Mangel an Faktoren, die dem Unternehmen in der nächsten Zeit auf einen Erholungskurs verhelfen könnten.

Frankfurt (Reuters)