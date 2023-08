Serien-Fans aufgepasst: Neue Krypto-TV Serie ab September

Krypto-Show

Fans von "Die Höhle der Löwen" und "The Apprentice" aufgepasst - im kommenden September gibt es eine neue TV-Sendung, die Krypto-Enthusiasten gegeneinander antreten lässt.

• Neue Krypto-Sendung nach "Die Höhle der Löwen"-Format

• Serie soll auch für Krypto-Laien interessant sein

• Krypto-Reality-Show "Killer Whale" mit ähnlichem Format



Bekannte Krypto-Persönlichkeiten als Juroren

Bekannte Krypto-Influencer wie Brian D. Evans, Layah Heilpern und George Tung werden zusammen mit prominenten Gästen wie Ben Armstrong und Kevin Harrington als Jury fungieren. In der Sendung sollen 16 Wettbewerber in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten, dem Gewinner winkt ein Preis im Wert von über 150.000 US-Dollar. "The Next Crypto Gem" wird ab dem 7. September auf Insight TV ausgestrahlt und ist auf den wichtigsten Vertriebsplattformen wie Amazon Prime, Pluto TV und anderen zu sehen.

Sendung setzt auf Wissensvermittlung

Laut "CoinDesk" strebt die Sendung unter der Leitung des Produzenten Jett Tang das Ziel an, die Welt der Kryptowährungen erstmals einem breiten Publikum näherzubringen. Obwohl die Serie als Reality-Show konzipiert ist, betont Produzent Tang, dass es den Machern wichtig ist, auch Menschen einzubeziehen, die sich nicht besonders gut in der Welt der Kryptowährungen auskennen. Um die Serie für Nicht-Experten gleichermaßen fesselnd zu gestalten, werden sogenannte "Big-Short"-Momente eingebaut, in denen die Juroren zentrale Begriffe aus der Krypto-Welt dem Publikum verständlich erklären. Während die Wissensvermittlung eine wichtige Rolle spielt, soll der Hauptfokus der Show laut Tang auf der Darstellung der Krypto-Kultur und der vielfältigen Persönlichkeiten liegen.

"Killer Whale" wird ebenfalls zum Ende des Jahres ausgestrahlt

Neben "The Next Crypto Gem" gibt es noch ein weiteres Krypto-Showformat. Die Produktion namens "Killer Whale", produziert von CoinMarketCap und HELLO Labs, strebt ebenfalls danach, das Konzept von "Die Höhle der Löwen" auf die Welt der Kryptowährungen zu übertragen und so eine breitere Zuschauerschaft für diesen Bereich zu begeistern. Die Dreharbeiten für diese Serie fanden im Juni 2023 in Los Angeles statt, und im späteren Verlauf des Jahres wird die Show ebenfalls ausgestrahlt werden. Somit können sich Krypto-Enthusiasten gleich auf zwei neue Krypto-Sendungen freuen.

