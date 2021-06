10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte laut vorbörslichen Indikationen bei 15.605 Punkten um 0,15 Prozent höher in den Donnerstagshandel einsteigen. Spannend wird dann die Entwicklung im Handelsverlauf - denn auf diesen Tag mit frischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise fiebern die Marktteilnehmer bereits die ganze Woche hin.

2. Börsen in Fernost freundlich

An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag aufwärts. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,30 Prozent auf 28.949 Einheiten. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,80 Prozent höher bei 3.619 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 0,29 Prozent auf 28.825 Zähler hinzu.

3. GameStop macht weniger Verlust

Der Videospielehändler GameStop hat in seinem ersten Geschäftsquartal weniger Verlust gemacht als im Vorjahresvergleich. Je Aktie belief sich das Minus auf 0,45 US-Dollar, nach -1,610 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Damit lag das Unternehmen über den Analystenerwartungen. Zur Nachricht

4. AIXTRON erhöht erneut Prognose

Eine Reihe von kurzfristig verbuchten Großaufträgen lässt AIXTRON noch optimistischer auf das Jahr blicken. Für das zweite Quartal erwartet der LED- und Chipindustrieausrüster Auftragseingänge "auf dem hohen Niveau" des ersten Jahresviertels, wie die im MDAX gelistete Firma am Mittwoch in Herzogenrath mitteilte. Zur Nachricht

5. EZB berät über weiteren Kurs

Die Inflation zieht an und die Anzeichen für eine Konjunkturerholung im Euroraum mehren sich. Dennoch wird die Europäische Zentralbank (EZB) nach Einschätzung von Ökonomen bei der Ratssitzung am Donnerstag ihren geldpolitischen Kurs nicht ändern. Die Ergebnisse der Beratungen der Notenbank in Frankfurt werden am Nachmittag (13.45 Uhr) veröffentlicht. Zur Nachricht

6. Biden ruft vor G7-Gipfel zur Verteidigung der Demokratie auf

Vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall hat US-Präsident Joe Biden zum Schulterschluss demokratischer Länder weltweit gegen Autokraten aufgerufen. "Wir befinden uns an einem Wendepunkt der Weltgeschichte", sagte Biden am Mittwoch vor US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall in Ostengland bei der ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt. Zur Nachricht

7. JBS zahlte Cyber-Kriminellen mehrere Millionen Dollar Lösegeld

Der weltgrößte Fleischkonzern JBS aus Brasilien hat Cyber-Kriminellen beim Hacker-Angriff, der vergangene Woche die Produktion in Nordamerika und Australien lahmlegte, ein hohes Lösegeld gezahlt. Das Unternehmen bestätigte am späten Mittwoch (Ortszeit) über seine US-Tochter die Zahlung einer Summe im Wert von 11,0 Millionen Dollar (9,0 Mio Euro). Zur Nachricht

8. Privatvermögen steigen im Corona-Jahr auf Rekordhoch

Die Menschen rund um den Globus haben einer Studie zufolge im Corona-Krisenjahr 2020 in der Summe so viel Reichtum angehäuft wie nie. Das private Finanzvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um gut 8 Prozent auf den Rekordwert von 250 Billionen Dollar (rund 205 Billionen Euro). Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen von Mehrjahreshochs zurück

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,75 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 43 Cent auf 69,53 Dollar.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro ist am Donnerstag etwas schwächer in einen ereignisreichen Handelstag gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2165 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2195 Dollar festgesetzt.

