Asiatische Börsen freundlich -- GameStop macht weniger Verlust -- AIXTRON erhöht erneut Prognose

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. So eröffnete der DAX zunächst nahezu unverändert und war anschließend in die Verlustzone abgerutscht. Nachdem er kurzzeitig sogar fast unter die 15.500-Punkte-Marke fiel, schloss er letztlich 0,38 Prozent leichter bei 15.581,14 Zählern. Der TecDAX bewegte sich in der Gewinnzone, nachdem er nur mit einem kleinen Plus gestartet war. Er ging letztlich 0,71 Prozent stärker bei 3.412,99 Stellen aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag stehen mit geldpolitischen Entscheidungen der EZB und Inflationsdaten aus den USA zwei wichtige Ereignisse auf der Agenda, auf die Anleger gespannt hinfiebern. Marktbeobachter erwarten von der EZB jedoch keine Änderung ihres geldpolitischen Kurses - trotz Erhoung der Wirtschaft und anziehender Inflation. Allerdings wird laut Experten genau im Blick stehe, wie stark die EZB ihre Inflationsprognose anhebt.





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch kaum verändert. So startete der EuroSTOXX 50 quasi unverändert und bewegt sich auch im Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 4.096,85 Punkte (+0,02 Prozent). Von der EZB-Sitzung am Donnerstagnachmittag erwarten Experten keine Änderung bei den Wertpapierkaufprogrammen und auch der Leitzins dürfte nach einhelliger Meinung unverändert bleiben. Ein weiterer Höhepunkt ist angesichts der momentan vorherrschenden Inflationssorgen am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Mai. Ein Anstieg im Monatsvergleich um bis zu 0,5 Prozent könnte "Grünes Licht für Business as usual" geben, sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda gegenüber dpa-AFX. Sollte hingegen der Vormonatswert von 0,8 Prozent bestätigt werden, befürchtet er heftige Gewinnmitnahmen.





An der Wall Street behielten Anleger ihre abwartende Haltung bei. Der Dow Jones startete mit einem minimalen Plus und bewegte sich anschließend im Minus. Aus dem Handel ging er dann 0,44 Prozent schwächer bei 34.447,14 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete etwas höher und legte dann leicht zu. Zum Handelsschluss wies er dann aber Verluste von 0,09 Prozent auf 13.911,75 Zähler aus. Bevor am Donnerstag die EZB für Beratungen zusammenkommt und die US-Verbraucherpreise für den Mai veröffentlicht werden, hielten sich Marktteilnehmer in den USA weiterhin zurück. Die Börsianer erhoffen sich durch die Daten Rückschlüsse auf die künftige Zinspolitik der Fed ziehen zu können.