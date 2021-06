10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost wenig bewegt

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 06:55 MESZ marginale 0,06 Prozent tiefer bei 28.856,38 Punkten. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gibt derweil um 0,15 Prozent auf 3.561,01 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong verbucht ein Plus von 0,08 Prozent auf 28.838,96 Einheiten.

3. Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 28. Juni

Siemens Healthineers wird den am Montag vom Vorstand beschlossenen Aktienrückkauf kommende Woche Montag starten. Zur Nachricht

4. CHERRY-Aktie landet bei Ausgabepreis im unteren Bereich

Der Hersteller von Computer-Tastauren CHERRY muss sich bei seinem Börsengang mit einem Ausgabepreis im unteren Bereich der Spanne zufrieden geben. Zur Nachricht

5. WACKER CHEMIE im Blick - USA wohl gegen Solarfirmen aus China

Die Aktien von Solarindustriezulieferern wie WACKER CHEMIE sollten am Donnerstag angesichts wohl kurz bevorstehender Handelsrestriktionen der USA gegen einige chinesische Solarfirmen im Auge behalten werden. Zur Nachricht

6. CureVac lädt Investoren zu Online-Hauptversammlung

Das Tübinger Biopharma-Unternehmen CureVac trifft sich am Donnerstag (14.00 Uhr) zu seiner Online-Hauptversammlung. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie tiefer: Reus bleibt wohl Kapitän bei Borussia Dortmund

Fußball-Nationalspieler Marco Reus soll laut Medienberichten auch in der kommenden Saison Kapitän beim deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund bleiben. Zur Nachricht

8. LEG platziert Anleihe im Volumen von 600 Millionen Euro

Die LEG Immobilien SE hat eine nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro ausgegeben. Zur Nachricht

9. Ströer konkretisiert Prognose - Zweites Quartal stärker als gedacht

Der Werbevermarkter Ströer hat im zweiten Quartal eine stärkere Erholung von den Lockdowns in der Pandemie erfahren als gedacht. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro hat am Donnerstag vor wichtigen Stimmungsdaten aus Deutschland stabil über 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1925 Dollar und damit so viel wie in der Nacht zuvor.

