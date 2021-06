DAX fester erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 28. Juni -- CHERRY-Aktie landet bei Ausgabepreis im unteren Bereich -- LEG, WACKER CHEMIE im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag stabilisieren. Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone. Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet. Nachdem zuvor der Handel an der Wall Street und auch am Donnerstag der Handel an den asiatischen Aktienmärkten in ruhigen Bahnen verläuft, dürfte es am deutschen Aktienmarkt zu einer Stabilisierung kommen. Vor allem die Anleihemärkte rücken derzeit in den Fokus der Anleger. Ein Ausbruch der Zinsen in die eine oder andere Richtung könnte für mehr Bewegung an den Börsen sorgen.





Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag fester erwartet. Der EuroSTOXX 50 notiert vorbörslich im Plus. Der Handel an der Wall Street am Vortag, als auch am Donnerstag an den Aktienmärkte in Fernost verläuft in engen Grenzen und liefert wenig Impulse und so dürfte auch der Handel an den europäischen Aktienmärkten in ruhigen Bahnen verlaufen.





An den US-Börsen fehlte am Mittwoch der Antrieb. Der Dow Jones eröffnete den Handel marginale kaum fester und pendelte im weiteren Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Aus dem Handel ging er dann schließlich 0,21 Prozent tiefer bei 33.874,24 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls wenig bewegt. Anschließend legte er aber zu und konnte zwischendurch eine neue Bestmarke aufstellen. Die Sitzung beendete er letztendlich 0,13 Prozent im Plus bei 14.271,73 Zählern. Investoren an den US-Märkten konzentrierten sich weiter auf die Unterstützung durch die Notenbanken und setzten auf Wirtschaftserholung. Kurz nach der Eröffnung standen außerdem die Stimmungsdaten aus der Industrie und dem Service-Sektor im Fokus der Anleger. Negativ auf die Märkte wirkte die sich immer stärker verbreitende Delta-Variante des Corona-Virus. Gestern Abend hatte Fed-Chef Jerome Powell abermals die Märkte beruhigt. Nach seinen Aussagen sei die Inflationszunahme nur von gewisser Zeit. Die Stärke an den Märkten könnte sich also vorsetzen.