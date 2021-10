10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Börseneröffnung marginale 0,04 Prozent höher bei 15.712 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (gegen 08:00 Uhr) einen Verlust von 0,82 Prozent bei 28.858,75 Punkten. Dieser wird unter anderem gedrückt vom festeren Yen.

An der Börse in Shanghai fällt der Shanghai Composite derweil 1,02 Prozent auf 3.526,00 Einheiten. In Hongkong kann der Hang Seng daneben marginale 0,01 Prozent auf 25.632,18 Zähler zulegen.

3. EZB trotzt Inflation - Entscheidungen erst im Dezember erwartet

Die Inflation kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Zur Nachricht

4. Airbus erhöht Jahresprognose für Adjusted EBIT und Cashflow

Airbus hat im dritten Quartal 2021 weniger umgesetzt, aber mehr verdient als am Markt erwartet.Zur Nachricht

5. Ford-Aktie nachörslich mit Kurssprung: Ford hebt Ziele trotz Chipkrise an

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat im dritten Quartal trotz der weltweiten Chipkrise besser als erwartet abgeschnitten und seine Gewinnziele angehoben. Zur Nachricht

6. Nemetschek erhöht Gewinn und wird erneut optimistischer

Die Nemetschek Group hat dank steigender Einnahmen vor allem bei Subskriptions-SaaS-Modellen im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

7. WACKER CHEMIE bestätigt nach starkem Quartal die Prognose

WACKER CHEMIE hat nach dem dritten starken Quartal in Folge die kürzlich zum dritten Mal angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Zur Nachricht

8. VW von Chip-Engpässen belastet - Margen-Prognose bestätigt

Volkswagen hat im dritten Quartal wegen einer deutlich geringeren Produktion infolge der Halbleiterkrise einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise deutlich unter Druck

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel erheblich unter Druck gestanden. Sie entfernten sich damit von ihren unlängst markierten mehrjährigen Höchstständen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,98 US-Dollar. Das waren 1,60 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,50 Dollar auf 81,16 Dollar.

10. Euro vor Datenflut und EZB-Entscheid stabil

Der Euro hat am Donnerstag stabil an der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

