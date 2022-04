10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MESZ um 1,45 Prozent auf 26.769,53 Punkte zu.

Auf dem chinesische Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,25 Prozent fester bei 2.965,56 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong notiert bei 20.190,06 Stellen (+1,22 Prozent).

3. HelloFresh mit weniger Gewinn im ersten Quartal - Prognose für 2022 dennoch bestätigt

HelloFresh hat im ersten Quartal unter dem Strich deutlich weniger verdient. Zur Nachricht

4. Delivery Hero-Aktie: Delivery Hero steigert im ersten Quartal den Umsatz deutlich

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im Auftaktquartal den Bruttowarenwert und den Umsatz deutlich gesteigert. Zur Nachricht

5. WACKER CHEMIE-Aktie: WACKER CHEMIE steigert Gewinn deutlich und hebt Umsatzprognose an

WACKER CHEMIE hat nach dem ersten Quartal die Umsatzprognose angehoben und ist auch optimistischer beim operativen Gewinn. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie: Tesla-Investoren unterliegen in Klage wegen SolarCity-Übernahme

Tesla-Chef Elon Musk hat sich in einem Rechtskonflikt mit Aktionären wegen der umstrittenen Übernahme der verlustreichen Ökostromfirma SolarCity durchgesetzt. Zur Nachricht

7. PayPal-Aktie nach Zahlen mit grünen Vorzeichen: PayPal muss Gewinnrückgang verkraften

PayPal hat seine Bilanz für das erste Geschäftsquartal 2022 präsentiert. Zur Nachricht

8. Meta-Aktie nachbörslich dennoch im Bullenmodus: Facebook-Mutter Meta Platforms verdient weniger

Der Techkonzern Meta hat seine Bücher für das erste Quartal geöffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen zurück

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 103,91 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,30 Dollar auf 100,72 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Euro hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0503 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut fünf Jahren.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com