Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen mit Gewinnen -- HelloFresh mit weniger Gewinn im ersten Quartal -- PayPal muss Gewinnrückgang verkraften -- Gewinneinbruch bei Pinterest -- Facebook im Fokus

Schwache Vorgaben aus den USA, wo Wachstumssorgen auf den Börsen lasteten, bremsten auch den deutschen Markt aus. Zudem sorgte der russische Gas-Lieferstopp nach Polen und Bulgarien für Verunsicherung. "Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten", warnte Analyst Christoph Geyer laut dpa-AFX. Die Börsenumsätze in der Rückschlagphase spiegelten allerdings noch keinen echten Ausverkauf wider. Die Landesbank Helaba konstatierte: "Die Verunsicherung insbesondere wegen der Energieversorgung aus Russland hält an".

Der DAX eröffnete kaum höher, brach allerdings kurz darauf deutlich ein. Seine Verluste konnte er im Anschluss jedoch wieder abbauen und bewegte sich dann auf grünem Terrain. Zuletzt notiert er aber wieder schwächer, schaffte es dann aber 0,27 Prozent fester bei 13.793,94 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX eröffnete kaum verändert und gab dann zunächst leicht nach, bevor er ins Plus stieg. Letztendlich stieg er um 0,37 Prozent auf 3.091,05 Zähler.

Schwache Vorgaben aus den USA und ein Gaslieferstopp von Russland an Polen und Bulgarien bremsten den Markt. Bei den Anlegern stand außerdem die Bilanzsaison im Fokus, die zur Wochenmitte kräftig an Fahrt aufnahm.

Der EuroSTOXX 50 notierte zum Handelsbeginn kaum verändert, tauchte dann jedoch zunächst kurzzeitig tiefer in die Verlustzone ab. Im weiteren Verlauf wechselte er zwischen den Vorzeichen, schob sich dann aber letztendlich um 0,36 Prozent ins Plus bei 3.734,64 Punkten.

An den europäischen Märkten blieben am Mittwoch große Sprünge aus.

Wichtige Konjunkturdaten standen an diesem Mittwoch jedoch keine an.

Dennoch rissen die Inflationssorgen nicht ab. Lieferkettenprobleme durch Corona-Lockdowns in China tragen zusätzlich zu Unsicherheit bei. Auch der Krieg in der Ukraine hielt die Anleger weiterhin in Atem.

Der Fokus der Anleger lag am Mittwoch klar auf der Veröffentlichung zahlreicher Quartalsberichte. So öffneten etwa Alphabet , Microsoft , visa , Spotify und weitere Konzerne die Bücher zum ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022.

Der Dow Jones startete höher in den Handel und bewegte sich dann weiter auf grünem Terrain. Zeitweise fiel er jedoch unter die Nulllinie zurück. Er beendete den Tag mit einem Zuwachs von letztlich 0,19 Prozent bei 33.302,26 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zum Handelsbeginn minimal. Im Anschluss kletterte er ebenfalls weiter ins Plus, gab seine Gewinne schlussendlich jedoch wieder abgab. Sein Schlussstand: 12.488,93 Zähler (-0,01 Prozent).

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MESZ um 1,45 Prozent auf 26.769,53 Punkte zu.

Auf dem chinesische Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,25 Prozent fester bei 2.965,56 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong notiert bei 20.190,06 Stellen (+1,22 Prozent).

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag auf breiter Front nach oben. In Japan stützt die Notenbank und der schwächere Yen, der auf ein 20-Jahrestief gesunken ist, nachdem die Notnenbank ihre expansive Geldpolitik bestätigt hat. Die Inflationsprognose für 2022 wurde allerdings von 1,1 auf 1,9 Prozent angehoben. In einer Abwärtsbewegung des Yuan spiegeln sich derweil Sorgen um eine schwächere Wirtschaftsentwicklung in China wieder, angesichts der Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

