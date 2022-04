Pernod Ricard im abgelaufenen dritten Quartal mit beschleunigtem Wachstum - Pernod Ricard-Aktie leichter

Der französische Spirituosenkonzern verbuchte im abgelaufenen dritten Quartal ein beschleunigtes Wachstum und strebt eine Steigerung des Gewinns aus dem wiederkehrenden Geschäft um rund 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen und einer höheren operativen Marge an. Im vergangenen Jahr verbuchte Pernod Ricard einen Betriebsgewinn von 2,42 Milliarden Euro.

CEO Alexandre Ricard erklärte, dass die Leistung im vierten Quartal durch die Ukraine-Krise, die konjunkturelle Normalisierung in den USA und pandemiebedingte Störungen in China beeinträchtigt werde. Dennoch rechnet der Hersteller von Absolut Wodka und Martell Cognac weiter mit starkem Umsatzwachstum für das Gesamtjahr.

Im dritten Quartal per Ende März stieg der Umsatz des französischen Getränkekonzerns organisch um 20 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro, nach einem Anstieg von 1 Prozent im Vorquartal. Laut einer von Factset durchgeführten Umfrage unter den Analystenschätzungen mit einem Quartalsumsatz von 2,3 Milliarden Euro gerechnet worden.

Das Wachstum wurde von der Region Amerika getragen, die im Quartal einen Anstieg von 24 Prozent verzeichnete. Die Region Asien und übrige Welt wuchs um 17 Prozent, während Europa um 20 Prozent zulegte, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung im März als Folge der Ukraine-Krise, erklärte Pernod Ricard.

An der EURONEXT in Paris verlieren Pernod Ricard-Aktien am Donnerstag zeitweise 0,43 Prozent auf 194,65 Euro.

