10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX notiert rund ein Stunde vor Handelsstart mit einem Minus von 0,87 Prozent bei 13.886,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost unter Druck

In Tokio gibt der Nikkei aktuell (7.59 Uhr MEZ) 1,85 Prozent auf 26.413,02 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,27 Prozent auf 3.077,70 Stellen nach. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Minus von 2,78 Prozent bei 20.070,23 Zählern.

3. Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Achleitner gibt nach zehn Jahren Amt auf

Deutschlands größtes Geldhaus bekommt einen neuen Chefkontrolleur: Die Hauptversammlung an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) ist für Aufsichtsratschef Paul Achleitner die letzte in dieser Funktion. Zur Nachricht

4. Cisco gibt Umsatzwarnung aus

Der US-Netzwerkausrüster Cisco senkt die Jahresziele nach einem schwachen Quartal wegen anhaltender Lieferkettenprobleme angesichts von Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs deutlich. Zur Nachricht

5. Under Armour-Chef nimmt nach Aktien-Absturz seinen Hut

Spitzenwechsel beim US-Sportartikelkonzern Under Armour: Vorstandschef Patrik Frisk tritt am 1. Juni nach nur knapp zweieinhalb Jahren zurück und gibt auch seinen Sitz im Verwaltungsrat ab. Zur Nachricht

6. Russische Wirtschaft wächst in Q1 schwächer als gedacht - Rückgang bei Öl- und Gasförderung erwartet

Das Wirtschaftswachstum Russlands hat sich im ersten Quartal stärker als erwartet abgeschwächt. Zur Nachricht

7. Neuer Großaktionär: Saudischer Staatsfonds deckt sich mit Nintendo-Aktien ein

Ein Staatsfonds aus Saudi-Arabien ist neuer Großaktionär von Nintendo. Zur Nachricht

8. Nordex-Aktie: Transfergesellschaft bei Nordex muss laut Minister Unternehmen tragen

Eine etwaige Transfergesellschaft für das von der Schließung bedrohte Nordex-Rotorblattwerk in Rostock müsste allein das Unternehmen tragen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Über 1.800 Dollar stabil

Ein starker Dollar sowie anhaltende Zinssorgen belasten weiterhin die Goldnachfrage und lassen den Goldpreis knapp über der Marke von 1.800 Dollar verharren. Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,60 auf 1.812,30 Dollar pro Feinunze.

10. Euro erholt

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung in etwa 1,05 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com