10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürfen am Donnertag in Kauflaune bleiben.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent fester bei 13.645 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die asiatischen Börsen können am Donnerstag zulegen.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (07:36 Uhr) einen Gewinn von 0,66 Prozent bei 27.925,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,29 Prozent auf 3.172,82 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zieht um 1,60 Prozent auf 20.084,30 Einheiten an.

3. eBay überzeugt mit Zahlenvorlage

eBay hat nach Börsenschluss an den US-Märkten Anlegern seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt.

4. Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Nach US-Börsenschluss am Dienstag präsentierte Robinhood seine Zahlen zum zweiten Quartal.

5. LEG erwirbt keine weiteren BCP-Aktien von Adler

Die LEG Immobilien SE erwirbt keine weiteren Aktien der Brack Capital Properties N.V. (BCP) von der Adler Real Estate AG.

6. Lufthansa-Aktie: Wieder Gewinn im zweiten Quartal

Die Lufthansa Group hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich wieder einen Gewinn eingefahren und die Jahresprognose konkretisiert.

7. Merck-Aktie: Umsatz und Ergebnis übertreffen Erwartungen

Die Merck KGaA hat im zweiten Quartal den Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Logistik getrotzt und mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen.

8. Zalando-Aktie: Konsumflaute belastet Umsatz und Ergebnis

Der Online-Modehändler Zalando hat im zweiten Quartal sinkende Umsätze und Gewinne hinnehmen müssen.

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen.

10. Euro stabilisiert sich unter 1,02 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt.

