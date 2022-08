DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Merck und Bayer übertreffen Erwartungen -- Lufthansa wieder mit Gewinn -- adidas, Zalando, eBay, Robinhood im Fokus

Werbung

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürfen am Donnerstag in Kauflaune bleiben. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,4 Prozent fester bei 13.645 Punkten. Daneben legt auch der TecDAX vorbörslich um 0,3 Prozent auf 3.169 Zähler zu. Der deutsche Leitindex setzt damit seine Erholung fort. Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Von seinen in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt. In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag voraussichtlich freundlich eröffnen. Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EURO STOXX 50 0,3 Prozent im Plus bei 3.744 Punkten.





Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch auf grünem Terrain. Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und schloss mit einem Plus von 1,28 Prozent bei 32.812,00 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte daneben 2,59 Prozent auf 12.668,16 Zähler zu. Im Fokus stand auch am Mittwoch der gestrige Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, der bereits am Dienstag die Börsen belastete. Die Befürchtung besteht, dass sich durch Pelosis Besuch die bereits problematischen Beziehungen zwischen den USA und China nochmals verschlechtern könnten. Peking rückt von seinen Ansprüchen an Taiwan als chinesisches Territorium nicht ab, weshalb die Volksrepublik im Falle eines Besuches Konsequenzen androhte. Spekulationen vom Dienstag, die Fed könnte angesichts der bestehenden Rezessionsängste von weiteren Zinserhöhungen absehen, wurden gedämpft. Noch vor Handelsbeginn wurden die Geschäftszahlen von Under Armour und Moderna veröffentlicht. Nach Handelsschluss öffnen auch eBay, Booking Holdings und Robinhood ihre Bücher.