Lufthansa-Aktie deutlich stärker: Wieder Gewinn im zweiten Quartal

"Die Rückkehr in die Gewinnzone in einem Quartal, das auch durch hohe geopolitische Unsicherheit und steigende Ölpreise geprägt wurde, ist ein großer Erfolg", sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen laut der Mitteilung. "Damit machen wir gute Fortschritte, uns von den finanziellen Folgen der Corona-Krise zu erholen. Auch nach der Rückführung der Staatshilfen im letzten Jahr bleibt es unser Ziel, die Bilanz weiter nachhaltig zu stärken."

In den drei Monaten April bis Juni erzielte der Konzern einen Gewinn von 259 Millionen Euro, nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente er 0,22 Euro nach einem Verlust von 1,26 Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) lag nach endgültigen Zahlen bei 393 Millionen Euro. Der Umsatz sprang auf 8,5 Milliarden Euro von 3,21 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der Airline-Konzern bereits mitgeteilt hatte.

Für das Gesamtjahr strebt die Lufthansa Group nun ein bereinigtes EBIT von über 500 Millionen Euro an. Bislang hatte sie lediglich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Aussicht gestellt. Auch der bereinigte freie Cashflow soll 2022 deutlich positiv sein. In den ersten sechs Monaten des Jahres erwirtschaftete der Konzern einen bereinigten freien Cashflow von 2,9 Milliarden Euro.

Die Netto-Investitionsausgaben werden sich voraussichtlich auf rund 2,5 Milliarden Euro belaufen.

Zeitweise kann die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 5,49 Prozent auf 6,41 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images