10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,41 Prozent höher bei 25.822,46 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,96 Prozent auf 3.153,59 Punkte. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Plus von 1,31 Prozent auf 21.065,06 Einheiten.

3. Amazon-Aktie nachbörslich im Plus: Amazon kündigt Streichung von mehr als 18.000 Stellen an

Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als zunächst angenommen. Zur Nachricht

4. Continental-Aktie: Continental vereinbart strategische Partnerschaft mit Ambarella

Continental hat eine strategische Partnerschaft mit der Ambarella Inc, einem US-Unternehmen für Halbleiter mit künstlicher Intelligenz (KI), vereinbart. Zur Nachricht

5. BMW-Aktie: BMW muss 2022 leichtes Verkaufsminus in den USA verkraften - trotz starken Schlussquartals

BMW hat im vergangenen Jahr ein leichtes Verkaufsminus in den USA verkraften müssen - trotz einer deutlichen Steigerung im Schlussquartal. Zur Nachricht

6. T-Mobile US-Aktie nachbörslich fester: Telekom-Tochter T-Mobile steigert Vertragskundenzahl kräftig

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im vierten Quartal die Zahl ihrer Vertragskunden überraschend kräftig gesteigert. Zur Nachricht

7. VW-Aktie: Volkswagen-Tochter AUDI mit Absatzdämpfer in den USA

Die Volkswagen-Tochter AUDI hat im vergangenen Jahr trotz eines starken Schlussquartals einen Absatzdämpfer in den USA hinnehmen müssen. Zur Nachricht

8. Ryanair-Aktie: Ryanair hebt nach starkem Q3 Prognose für Jahresgewinn an

Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet nach einem überraschend gut verlaufenen dritten Geschäftsquartal mit einem höheren Jahresgewinn als bisher. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den starken Verlusten der vergangenen beiden Handelstage erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 78,98 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,12 Dollar auf 73,96 Dollar.

10. Euro behauptet Vortagesgewinne

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel weiter knapp über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete ein Euro 1,0619 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

