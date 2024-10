10 vor 9

1. DAX kaum bewegt erwartet

Dem DAX dürfte nach inzwischen drei Verlusttagen in Folge auch am Donnerstag voraussichtlich der Schwung fehlen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise minimale 0,04 Prozent höher bei 19.385,55 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag tendenziell leichter. In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr um minimale 0,01 Prozent auf 38.103 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland sind deutliche Minuszeichen zu sehen: Der Shanghai Composite fällt zur gleichen Zeit um 0,85 Prozent auf 3.275 Zähler. Daneben gibt der Hang Seng in Hongkong gleichzeitig um 1,33 Prozent auf 20.485 Einheiten nach.

3. Gewinn von Tesla höher als erwartet

Der von Elon Musk geleitete E-Autokonzern Tesla verbuchte im dritten Quartal 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,72 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf 0,596 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Zur Nachricht

4. Beiersdorf verbucht Umsatzplus

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten den Umsatz organisch deutlich gesteigert, vor allem getrieben durch das Segment Consumer mit Marken wie Nivea und Eucerin . Die Luxuskosmetikmarke La Prairie bremste allerdings weiterhin das Wachstum. Zur Nachricht

5. Umsatzwachstum bei IBM bleibt gering

Der Computerkonzern IBM wird von seinem Beratungs- und Infrastrukturgeschäft gebremst. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 15 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit leicht die Erwartungen der Analysten. Zur Nachricht

6. Siltronic spürt weiter gedämpfte Nachfrage

Siltronic blickt wegen Verzögerungen beim Produktionsanlauf in der neuen Halbleiterwafer-Fabrik in Singapur in der Tendenz etwas positiver auf die Margenentwicklung 2024. Die Abnahme durch die Kunden, die für den Beginn der Abschreibung der Fabrik entscheidend seien, verzögerten sich vom vierten Quartal 2024 auf das nächste Jahr, hieß es vom Unternehmen. Zur Nachricht

7. T-Mobile US überrascht mit deutlichem Mobilfunkkundenplus

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Konkurrenz im Mobilfunk erneut hinter sich gelassen. Im dritten Quartal gewann das Unternehmen deutlich mehr an neuen Mobilfunkvertragskunden als seine Wettbewerber. Zudem legte T-Mobile-US-Chef Mike Sievert überraschend die Latte für das laufende Jahr ein weiteres Mal höher. Zur Nachricht

8. Siemens erwägt wohl Übernahme des US-Softwareherstellers Altair Engineering

Der Siemens-Konzern könnte Kreisen zufolge den US-Softwarehersteller Altair Engineering kaufen. Beide Unternehmen seien im Gespräch über eine mögliche Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zur Nachricht

9. Symrise zeigt sich optimistischer für Wachstum in 2024

Symrise beurteilt seine Wachstumserwartungen für 2024 nach einem starken dritten Quartal etwas optimistischer als bisher. Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet mit rund 7 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr statt wie bisher mit 5 bis 7 Prozent, wie er in Holzminden mitteilte. Zur Nachricht

10. Euro erholt sich etwas

Der Euro ist zum US-Dollar wieder etwas gestiegen, nachdem er am Vortag im europäischen Geschäft bei 1,0761 Dollar den tiefsten Stand seit Anfang Juli erreicht hatte. Am Donnerstagmorgen wird die europäische Gemeinschaftswährung zeitweise bei 1,0790 US-Dollar gehandelt.