Verluste in Shanghai und Hongkong -- Beiersdorf verbucht Umsatzplus -- Gewinn von Tesla höher als erwartet -- Siemens erwägt Übernahme von Altair Engineering -- IBM im Fokus

Nach inzwischen drei Verlusttagen in Folge drüfte den Anlegern am deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag die Risikobereitschaft fehlen. Laut Commerzbank -Experten würden die Märkte derzeit weiter die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der Fed einpreisen, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele.

Die europäischen Aktienmärkte gaben am Mittwoch nach.

So startete der EURO STOXX 50 etwas schwächer und stand auch im weiteren Handelsverlauf moderat im Minus. Er schloss 0,34 Prozent tiefer bei 4.922,29 Stellen.

Die europäischen Börsen dürften sich am Donerstag angesichts negativer Vorgaben aus den USA voraussichtlich etwas leichter zeigen. Weiterhin wirkt das gestiegene Zinsniveau an den Anleihemärkten als Belastungsfaktor. Die Veröffentlichung des Beige Books der US-Notenbank am Vortag dürfte indes wenig Einfluss auf die Kursentwicklung am Donnerstag haben, da die wirtschaftliche Aktivität in den meisten Regionen der USA seit Anfang September nahezu unverändert blieb. Mehr Spannung könnte die Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag bieten, die voraussichtlich die wirtschaftliche Schwäche in der Eurozone hervorheben werden.

