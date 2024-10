Weit im Plus

Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete gegen Mittag 76,39 US-Dollar. Das sind 1,44 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung stieg ebenfalls um 1,44 Dollar auf 72,23 Dollar. Die Ölpreise machten so ihre Verluste vom Vortag mehr als wett.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Im Blick des Ölmarktes bleibt die Lage im Nahen Osten. Im Süden des Libanons kommt es weiter zu Angriffen der israelischen Luftwaffe sowie zu Kämpfen zwischen der Hisbollah-Miliz und israelischen Bodentruppen. US-Außenminister Antony Blinken hatte sich am Mittwoch mit der israelischen Regierung getroffen und auch in Saudi-Arabien Gespräche geführt.

Die in den USA in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gestiegenen Rohöllagerbestände hatten am Mittwoch die Ölpreise nur vorübergehend belastet. Die Bestände an Rohöl kletterten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 5,5 Millionen auf 426 Millionen Barrel. Analysten hatten einen deutlich moderateren Anstieg erwartet.

/jsl/jkr/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)