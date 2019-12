10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

In Japan steht der Nikkei gegen 08:00 MEZ 0,14 Prozent höher bei 23.424,81 Punkten.

Der Shanghai Composite dagegen gibt auf dem chinesischen Festland 0,34 Prozent ab auf 2.914,56 Zähler. Derweil gewinnt der Hang Seng in Hongkong 1,38 Prozent auf 27.013,83 Einheiten.

3. 737-Max-Abstürze: Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe gegen Boeing

Der US-Luftfahrtriese Boeing gerät in der Krise um seinen nach zwei verheerenden Abstürzen weltweit mit Startverboten belegten Unglücksjet 737 Max immer weiter unter Druck. Zur Nachricht

4. Fed mit Zinspause: US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die US-Währungshüter von der Federal Reserve drehen vorerst nicht erneut an der Zinsschraube. Zur Nachricht

5. Netto mehr verdient: METRO hält Dividende stabil

METRO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ weniger verdient, aber die eigene Prognose erfüllt. Zur Nachricht

6. Nestle verkauft US-Speiseeisgeschäft an JV Froneri

Der Lebensmittelkonzern Nestle bringt sein US-Speiseeisgeschäft mit der bekannten Marke Häagen-Dazs in sein Eis-Joint-Venture Froneri ein. Zur Nachricht

7. Erste EZB-Zinssitzung unter neuer Präsidentin Lagarde

Bei der Europäischen Zentralbank hat eine neue Ära begonnen: Der EZB-Rat trifft am Donnerstag erstmals unter Leitung der Französin Christine Lagarde seine geldpolitischen Entscheidungen. Zur Nachricht

8. Gericht kippt Genehmigung von Sonntagsarbeit bei Amazon

Das zur Weihnachtszeit massiv ansteigende Geschäft beim Internet-Händler Amazon rechtfertigt laut einem Urteil keine Sonntagsarbeit. Zur Nachricht

9. GB-Wahl: Mehrheit für Johnson nicht sicher

Die Briten wählen an diesem Donnerstag ein neues Parlament und können damit auch Einfluss auf den geplanten Brexit nehmen. Zur Nachricht

10. Euro hält Gewinne

Der Euro hat am Donnerstag seine deutlichen Gewinne vom Mittwochabend gehalten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1140 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

