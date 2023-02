10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB-Entscheid voraus

Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,22 Prozent höher bei 27.406,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,08 Prozent fester bei 3.287,69 Einheiten. In Hongkong steigt zeigt sich der Hang Seng ebenfalls wenig verändert bei 22.083,95 Stellen (plus 0,05 Prozent).

3. EZB entscheidet über weitere Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank wird um 14 Uhr seinen turnusmäßigen Leitzinsentscheid bekannt geben.

Zur Nachricht

4. Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung - Renditeziel übertroffen

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr dank höherer Erträge und trotz einer größeren Risikovorsorge kräftig gesteigert. Zur Nachricht

5. Siemens Healthineers-Aktie: Siemens Healthineers erleidet im abgelaufenen Quartal Gewinnrückgang

Siemens Healthineers hat im Auftaktquartal wie erwartet deutlich weniger verdient. Zur Nachricht

6. Siltronic-Aktie: Siltronic hat Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert

Siltronic hat dank deutlicher Steigerungen bei Umsatz und operativem Gewinn im Schlussquartal die zuletzt angehobenen Umsatz- und Margenziele für das Gesamtjahr etwa in der Mitte der Sannen erreicht. Zur Nachricht

7. ING-Aktie: ING übertrifft im vierten Quartal Gewinn-Erwartungen der Analysten

Die niederländische Bank ING hat im vierten Quartal den Gewinn stärker erhöht als Analysten erwartet haben. Zur Nachricht

8. Meta-Aktie zündet an der NASDAQ nachbörslich den Turbo: Facebook-Mutter Meta mit Gewinnschwund - Umsatz höher als erwartet

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre Bücher geöffnet und die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sowie zum Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,21 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 44 Cent auf 76,85 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1020 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel.

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com