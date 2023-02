Vor EZB-Zinsentscheid: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung -- Facebook-Mutter Meta mit Gewinnschwund -- Siemens Healthineers im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone. Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten. Nach dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vorabend wird der deutsche Aktienmarkt fester erwartet. Die US-Währungshüter haben die Zinsen wie erwartet weiter angehoben, allerdings in einem kleineren Zinsschritt als zuletzt. Am heutigen Donnerstag folgen dann die Leitzinsentscheidungen der EZB und der Bank of England.





Die europäischen Börsen werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich auf grünem Terrain. Wichtigstes Thema am Markt bleiben die Leitzinsentscheide der Notenbanken. Die Fed hob die Zinsen weiter an, allerdings drosselte sie das Tempo und hob die Leitzinsen nur noch um 0,25 Prozentpunkte an. Am heutigen Donnerstag folgen dann die EZB und die Bank of England mit ihren Zinsentscheiden.





Nach der Zinsentscheidung der Fed sprang die Wall Street letztlich noch in die Gewinnzone. Der Dow Jones startete etwas leichter und verblieb dann auf rotem Terrain. Im späten Handel schaffte der US-Traditionsindex aber noch knapp den Sprung in den grünen Bereich. Letztlich beliefen sich die Gewinne auf marginale 0,02 Prozent (Schlussstand: 34.092,96 Punkte). Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls tiefer. Nach einem zunächst trägen Handel drehte er nach der Fed-Zinsentscheidung noch deutlich ins Plus und schloss satte 2,00 Prozent fester bei 11.816,32 Zählern. Im Fokus der Anleger stand die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Abend. Wie erwartet schraubte die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte nach oben, um damit gegen die weiterhin zu hohe Inflation zu kämpfen. Die Anleger freuten sich über den moderateren Zinskurs der Fed und schickten Aktien nach oben, besonders stark steigen dabei die zinssensiblen Tech-Titel. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners warnte aber vor verfrühtem Optimismus: "Damit signalisiert die Fed, dass sie sich allmählich auf das Ende des aktuellen Erhöhungszyklus zubewegt", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Altmann. "Zu früh freuen sollten sich Anlegerinnen und Anleger allerdings nicht. Die Fed erkennt die Fortschritte auf der Inflationsseite zwar an, beschreibt die Inflation aber weiterhin als zu hoch." Die Ankündigung der Fed, auch im Februar nochmals an der Zinsschraube zu drehen, deute in diese Richtung. Unter den Einzelwerten standen unterdessen AMD, Snap PayPal, und Peloton im Fokus.