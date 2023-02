YouTube-Star entschuldigt sich für Investorenverluste bei seinem Krypto-Spiel CryptoZoo

• Teilnehmer erhofften sich von CryptoZoo spielerische Verdienstmöglichkeit• Logan Paul will Investoren finanziell entschädigen• Es ist nicht das erste Mal, dass Logan Paul für negative Schlagzeilen sorgt

CryptoZoo als Krypto-Spiel mit Verdienstmöglichkeiten angepriesen

Das NFT-Projekt CryptoZoo ist gescheitert. 2021 wurde das Spiel gestartet und der YouTube-Influencer Logan Paul, Initiator des Projektes, stellte neben Spielspaß auch die Möglichkeit Geld zu verdienen in Aussicht. Spieler sollten die Möglichkeit haben, mit dem Krypto-Token "Zoo" digitale Eier als NFTs zu kaufen, aus welchen virtuelle Tiere schlüpfen können. Durch eine gezielte Züchtung sollte es möglich sein, einzigartige Tiere zu erschaffen, welche dann abhängig von ihrer Seltenheit gegen Zoo-Tokens hätten verkauft werden können. Das eingenommene Geld hätte dann reinvestiert oder ausgezahlt werden können.

Logan Paul entschuldigt sich bei Investoren

Die Teilnehmer des Spiels, welche auch durch die Werbung des YouTubers auf CryptoZoo aufmerksam gemacht wurden, mussten jedoch schnell erfahren, dass die Versprechungen nicht erfüllt werden konnten. Der Journalist Stephen Findeisen hat auf seinem YouTube-Kanal "Coffeezilla" ein Video mit enthüllendem Charakter über Logan Paul und CryptoZoo veröffentlicht. In dem Video kommen zahlreiche CryptoZoo-Investoren zu Wort und berichten von negativen Erfahrungen. Demnach sei es nie möglich gewesen, Geld mit dem Spiel zu verdienen. Außerdem wird von einem unlauteren Geschäftsgebaren von Paul berichtet, der Entwickler des Spiels nicht bezahlt und damit das Scheitern des Projektes zu verantworten habe. Mittlerweile hat sich auch Logan Paul zu Wort gemeldet und die Investoren von CryptoZoo um Entschuldigung gebeten und angekündigt, es "in Ordnung bringen zu wollen", das berichtet die BBC. Via Twitter hat der Influencer angekündigt, 1,3 Millionen US-Dollar seiner privaten Mittel zur Verfügung zu stellen, um "enttäuschte" Investoren zu entschädigen.

Logan Paul: bekannt für Skandale

Das Scheitern von CryptoZoo ist nicht der erste Skandal, der mit YouTube-Influencer Logan Paul in Verbindung steht. Der 27-Jährige ist einer der erfolgreichsten Influencer der Welt. Neben seinem YouTube-Kanal erreicht er seine Anhängerschaft auch über einen eigenen Podcast. Paul vertreibt ein eigenes Erfrischungsgetränk namens "Prime" und Kleidung über sein eigenes Modelabel "Maverick by Logan Paul". Die Werte, für die Logan Paul steht, sorgen regelmäßig für Kontroversen. Der von ihm verbreitete Inhalt beschränkt sich in der Regel auf die Zurschaustellung des eigenen Lebens. Während ein Großteil des veröffentlichten Materials sein dekadentes Leben im Luxus zeigt, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach für außergewöhnliche und negative Schlagzeilen gesorgt. So veröffentlichte er 2017 beispielsweise ein Video aus dem japanischen Aokigahara, dem mysteriösen und sogenannten "Suizid-Wald". Der Wald ist berüchtigt, da sich in ihm auffällig viele Menschen das Leben nehmen. Logan Paul stieß während der Dreharbeiten auf einen echten Leichnam, welchen er teilweise unzensiert auf seiner Plattform zur Schau stellte und setzte sich dadurch heftiger Kritik aus.

