Deutsche Bank-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung - keine Details zu weiteren Aktienrückkäufen

Das Renditeziel für 2022 wurde klar übertroffen. Die Aktionäre können sich mit 30 Cent über eine um 10 Cent höhere Dividende freuen.

Der Vorsteuergewinn legte 2022 um zwei Drittel auf 5,6 Milliarden Euro zu, Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens allerdings mit 5,94 Milliarden Euro gerechnet. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn nach Steuern legte - begünstigt durch einen positiven Steuereffekt - auf 5 Milliarden von 1,94 Milliarden Euro deutlich stärker zu.

Die Deutsche Bank erzielte eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von 9,4 Prozent. Vorstandschef Christian Sewing hatte eine Rendite von 8 Prozent in Aussicht gestellt, als er 2019 sein tiefgreifendes Umbauprogramm begann, das mit einem erheblichen Stellenabbau , der Trennung von riskanten Geschäftsbereichen und deutlichen Kostensenkungen einherging.

Deutsche-Bank-Chef: Vorsteuergewinn könnte auch 2023 steigen

Nach einem guten Start ins neue Jahr rechnet die Deutsche Bank mit weiterem Wachstum. "Wir wollen uns Jahr für Jahr verbessern. Das gilt auch für 2023 - und der Januar hat uns in unserer Zuversicht bestärkt", sagte Vorstandschef Christian Sewing laut Redetext am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Der Vorstand erwartet für das laufende Jahr steigende Erträge sowie stabile Kosten und Risikovorsorge. "Zusammengenommen stünde damit auch am Ende dieses Jahres wieder ein höherer Vorsteuergewinn", sagte Sewing.

Deutsche-Bank-CEO: Noch zu früh für Aussagen über Aktienrückkäufe 2023

Die Deutsche Bank hält sich zu Details zu weiteren Aktienrückkäufen in diesem Jahr bislang bedeckt. "Derzeit halten wir es angesichts des gegebenen Makro- und regulatorischen Umfelds noch für zu früh, um Aussagen über den genauen Betrag und den Zeitpunkt in diesem Jahr zu treffen", sagte Vorstandschef Christan Sewing bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Aktienrückkäufe seien aber "natürlich weiterhin Teil unseres Instrumentariums auch für dieses Jahr".

Die Bank hatte angekündigt, für die Jahre 2021 bis 2025 über Aktienrückkäufe und Dividenden 8 Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen. "Dieser Betrag ist und bleibt für uns gesetzt - trotz der Unsicherheiten aufgrund der geopolitischen Situation und der wirtschaftlichen Lage", sagte Sewing. Die zu erwartende Steigerung der operativen Profitabilität sowie die robuste Kapitalquote unterstützten dieses Ziel.

Mit Blick auf Aktienrückkäufe zeigte sich Sewing zuversichtlich, dass die Unsicherheiten im Jahresverlauf abnehmen "und wir unsere Aktionäre auf diese Weise für ihre Treue belohnen können".

Die vorgeschlagene Dividende für 2022 von 30 Cent je Aktie - nach 20 Cent im Vorjahr - bezeichnete Sewing als "Zwischenschritt".

Die Deutsche Bank-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 4,16 Prozent auf 11,74 Euro.

