Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 25,62 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 25,62 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 25,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.275.945 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 1,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Mit einem Kursverlust von 52,11 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,71 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

