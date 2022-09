10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Warten auf EZB-Leitzinsentscheid: DAX pendelt vorbörslich um 13.000-Punkte-Marke

Der DAX vor dem EZB-Leitzinsentscheid fester erwartet. Zeitweise notiert er dabei über der Marke von 13.000 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise 2,27 Prozent auf 28.052,88 Punkte (07:45 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland drehtder Shanghai Composite ins Plus und notiert zeitweise 0,05 Prozent höher bei 3.248,03 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil bei 18.955,31 Einheiten mit einem Verlust von 0,47 Prozent.

3. Leitzinsentscheid der EZB am frühen Nachmittag

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird um 14:15 Uhr ihre aktuelle Entscheidung zum Leitzins veröffentlichen.

4. US-Notenbank Fed: Wirtschaft im Juli unverändert

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Juli nicht gewachsen. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Tochter Nucera angeblich vor baldigem IPO

Der Industriekonzern thyssenkrupp könnte laut einem Bericht die zuletzt auf Eis gelegten Pläne für einen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera bald wieder aufleben lassen. Zur Nachricht

6. GameStop macht weniger Verlust als erwartet - Kooperation mit Kryptobörse FTX

Der Videospiele-Händler GameStop hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

7. Ex-Disney-Chef Bob Iger stimmt Tesla-CEO Musk bei Kritik an Twitter-Scheinkonten zu

Tesla-Chef Elon Musk erhält im Streit um die Twitter-Übernahme unverhofft Rückendeckung vom ehemaligen Disney-CEO Bob Iger. Zur Nachricht

8. Elon Musk: Diese Entwicklung könnte zum größten Problem für die Welt werden

Tesla-Chef Elon Musk besuchte kürzlich die Energie-Konferenz ONS in Norwegen, die Ende August bis Anfang September stattfand. Dort sprach er unter anderem über den Weg in eine nachhaltige Energiezukunft und warnte erneut vor einer weiteren Krise, die in einigen Jahren auf die Menschheit zukommen könnte. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas nach Verlustserie

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Abschlägen in der laufenden Woche erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,69 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro notiert bei US-Dollar-Parität

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9995 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9885 Dollar festgesetzt.

