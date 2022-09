Vor EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen uneins -- Apple stellt neue iPhone 14-Reihe vor -- US-Notenbank Fed: Wirtschaft im Juli unverändert

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch mit Schwankungen. Der DAX eröffnete mit einem Verlust und bewegte sich auch anschließend im Minus. Am Nachmittag schaffte es es jedoch ins Plus, wo er den Handel letztlich 0,35 Prozent stärker bei 12.915,97 Punkten beendete. Der TecDAX gab zum Start ebenfalls nach und zeigte sich auch im Verlauf leichter, bis auch er es letztlich in die Gewinnzone schaffte. Sein Schlussstand: 2.927,19 Zähler (+0,25 Prozent). Die Vorgaben Asien waren zur Wochenmitte schwach, nachdem starke Daten aus dem US-Dienstleistungssektor einen rigideren Straffungskurs durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen. Daneben richteten sich die Blicke bereits auf die EZB, die am Donnerstag ihren Leitzinsentscheid bekanntgeben wird. "Die Geldpolitik will weniger Wachstum, um die Inflation auf zwei Prozent zurückzubringen und die Regierungen in Europa müssen dem Umstand Rechnung tragen, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt", erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes laut dpa-AFX. "Damit wird aus der Möglichkeit einer weichen Landung von Europas Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit eine echte Vollbremsung." Daneben wurden hierzulande zur Wochenmitte Daten zur Produktion im produzierenden Gewerbe veröffentlicht, die etwas besser ausfielen als erwartet. In den USA wird am Abend das aktuelle Beige Book veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen bewegten sich am Mittwoch in der Gewinnzone. Der EURO STOXX 50 fiel zum Handelsstart noch leicht und verblieb anschließend im Minus. Im der zweiten Handelshälfte ging es jedoch auch hier aufwärts. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich marginale 0,06 Prozent stärker bei 3.502,09 Punkten. Am Mittwoch warf der am Donnerstag anstehende Leitzinsentscheid der EZB bereits seinen Schatten voraus und sorgte für einen nervösen Handel. Hinzu kamen schwache Vorgaben aus Asien. Anleger achteten im Tagesverlauf auf Reden von den Fed-Mitgliedern Mester, Brainard und Barr, die alle im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt sind. Außerdem steht am Abend das Beige Book, der Bericht der Fed über die Wirtschaftslage, zur Veröffentlichung an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Mittwoch griffen Anleger in den USA zu. Der Dow Jones startete quasi unverändert und schob sich dann immer weiter nach oben. Zur Schlussglocke gewann der US-amerikanische Leitindex 1,4 Prozent auf 31.581,28 Punkte. Auch der NASDAQ Composite zeigte zu Beginn nur moderat im Plus und baute die Gewinne weiter aus. Sein Schlussstand: Plus 2,14 Prozent bei 11.791,90 Zählern. "Da verschiedene Anlageklassen in den letzten 24 Stunden zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her schwankten, war es schwierig, einen einzelnen Faktor für die verschiedenen Bewegungen auszumachen. Anleger bleiben vorsichtig angesichts der zunehmenden Risiken, die sich am Horizont abzeichnen - von der europäischen Energiesituation über chinesische Abriegelungsmaßnahmen bis hin zu aggressiven Zentralbanken", kommentierte Jim Reid von der Deutschen Bank laut Dow Jones Newswires. Am Abend wurde zudem das Beige Book der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Aus dem Konjunkturbericht ging hervor, dass die wirtschaftliche Aktivität innerhalb der USA im Juli unverändert war. Die Verbraucherausgaben seien in den meisten Distrikten auf stabilem Niveau geblieben. Auf Unternehmensseite waren alle Augen auf Apple gerichtet. Hier fand am Abend die jährliche Keynote statt, bei der die neuesten Produkte vorgestellt wurden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken